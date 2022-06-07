Старинные корабли находят у Колумбии с сокровищами на миллиарды долларов

Исследование морского дна близ места кораблекрушения испанского галеона Сан-Хосе, затопленного британцами в 1708 году в ходе Войны за испанское наследство и перевозившего груз золота на сумму $17 млрд, привело к нахождению еще двух затонувших судов. И рядом с ними тоже были обнаружены золотые слитки и ценные артефакты, пишет издание НВ.

Отмечается, что находка судна стала приятным сюрпризом для властей Колумбии — и не последним. Изучение морского дна неподалеку от затонувшего галеона показало еще два корабля, один из которых был шхуной республиканского периода страны (1819 — наши дни), а второй — лодка (вт.пол XVI—XVIII вв.). Рядом с ними были обнаружены золотые слитки, мечи команды и прочие артефакты. Вокруг судов не было найдено следов вмешательства посторонних, поэтому в Колумбии надеются получить ценные находки.

Президент страны Иван Дуке заявил, что власти приступили к исследованию других мест в этом регионе в надежде найти остатки еще 12 кораблей.