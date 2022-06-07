Падают доходы «Азербайджанских железных дорог»

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходы от перевозки грузов и пассажиров по железным дорогам Азербайджана сократились на 6,3%.

Доходы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" от перевозки грузов и пассажиров в январе-марте 2022 года составили 71 млн 347,6 тыс. манатов ($41,9 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в правительстве.

По данным правительства, в структуре доходов на долю грузоперевозок в I-ом квартале 2022 года пришлось 70 млн 690 тыс. манатов (спад на 6,9%), в том числе по международным направлениям - 59 млн 984,7 тыс. манатов (спад на 10%), по внутренним - 10 млн 705,3 тыс. манатов (рост на 16%).

В структуре доходов от грузоперевозок по международным направлениям на долю транзитных перевозок пришлось 26 млн 79,7 тыс. манатов (рост на 13,8%).

Доходы от пассажироперевозок по железным дорогам Азербайджана составили 657,6 тыс. манатов (рост в 2,3 раза), весь этот объем пришелся на перевозки по внутренним направлениям.

Как сообщалось, в январе-марте 2022 года грузоперевозки по железным дорогам Азербайджана составили 3 млн 810,1 тыс. т (рост на 1,1%), пассажироперевозки - 943,5 тыс. человек (рост на 98,1%).

В отчетный период объем транзитных грузоперевозок составил 1 млн 424,6 тыс. т (рост на 10,8%).