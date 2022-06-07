Из Азербайджана выдворяют шеф-редактора агентства Sputnik
Миграционная служба Азербайджана отказала гражданам Беларуси Веронике Антоновой-Тризно и ее супругу Антону Павлову в продлении разрешения работать на территории страны.
Стоит отметить, что Вероника Антонова-Тризно занимает должность шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан. Ее супруг занимал должность продюсера в Sputnik Азербайджан.
Данную информацию журналистам подтвердил и начальник управления по связям с общественностью Государственной миграционной службы Эльнур Калантарли. Он отметил, что на обращения указанных лиц о продлении разрешения на работу был дан отказ. Это автоматически аннулирует и вид на жительство в стране.