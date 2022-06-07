Между Израилем и Ливаном разворачивается газовая война

«Хезболла» «рассматривает все варианты реагирования» на случай, если Израиль начнет добывать газ на территории месторождения «Кариш», часть которой Ливан считает спорной, заявил генеральный секретарь «Хезболла» Хасан Насралла.

«Мы не боимся войны. И мы не намерены смотреть на то, как Израиль вторгается на ливанскую территорию, чтобы качать ливанский газ. Израиль должен прекратить всякую деятельность на спорной территории, а греческая компания, которой принадлежит судно, обслуживающее газодобывающую платформу, должна немедленно отозвать его назад. Мы понимаем, что цена войны для Ливана может быть очень велика. Но Израиль заплатит дороже. Для него цена войны может оказаться воистину экзистенциальной», - цитируют его «Детали».

Это заявление было сделано после того, как плавучая нефтедобывающая платформа перебазировалась на новое место, в 80 километрах к западу от Хайфы. Издание отмечает, что точка, откуда будут качать газ, не входит в спорную территорию даже в ливанской версии, что было немедленно доведено до ливанской стороны.