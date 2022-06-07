И снова о сертификации учителей

Процесс регистрации, связанный с сертификацией учителей в Азербайджане, начнется в июле. Об этом накануне на мероприятии, посвященном проведению сетрификации учителей в Азербайджане, заявил директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли, сообщает haqqin.az.

По его словам, учителям не нужно регистрироваться на экзамен. Регистрация будет проводиться региональными отделами образования. Планируется выделить 15 экзаменационных центров для проведения экзаменов по набору учителей. Восемь из них будут использованы для сертификации.

Сертификационные экзамены запланированы на конец августа. После экзаменов до конца года будут проведены собеседования.

На мероприятии заявили, что основной целью проведения сертификации является проверка уровня профессионализма и профпригодности педагогов.

Директор Института образования Руфат Азизов отметил, что уже проведен контрольный экзамен для четвертых классов. «Целью этих экзаменов является предварительное изучение знаний и умений учащихся. Раньше мы могли определить это только в девятом классе», - сказал Азизов, добавив, что в будущем централизованный экзамен может быть введен для VI, VII и VIII классов.