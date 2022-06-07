На территорию Брянской области зашла диверсионная группа украинской армии. А затем пограничный пункт на границе с Украиной подвергся обстрелу. Об этом пишет Baza.

По предварительной информации, на территорию России зашла разведывательно-диверсионная группа Украины. Это произошло недалеко от поселка Подывотье в Брянской области. Завязался бой, их возможный район местонахождения обстреляли из гранатометов и гаубицы.

А около 5 утра жители поселка Белая Березка услышали взрывы и увидели столб дыма. По предварительным данным, это была попытка обстрела пограничного отделения на границе с Украиной.