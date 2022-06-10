Рекордные цены на газ закрыли крупнейший завод в Британии

В Великобритании закрылся один из крупнейших заводов страны по производству азотных удобрений Ince из-за высоких цен на энергоносители, пишет газета The Telegraph, ссылаясь на компанию CF Fertilisers, которая является владельцем предприятия.

Согласно данным издания, компания не может поддерживать работу завода ввиду рекордно высоких цен на газ и уровня налогообложения на охрану окружающей среды.

Издание отмечает, что закрытие предприятия может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Британии.