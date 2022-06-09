Первые аварии на «Формуле» в Баку видео; обновлено 13:26

Отдел спорта

Лучшее время в первой свободной сессии пилотов «Формулы-2» показал эстонец Юри Випс из команды Hitech Grand Prix.

*       *       * 13:10

Швейцарский пилот команды Campos Racing Ральф Бошунг не смог справиться с управлением и въехал в барьер.

А до этого остановился болид француза Клемента Новалака из MP Motorsport.

*       *       * 12:42

Сегодня в Баку начинаются заезды «Формулы-1» и «Формулы-2».

Первыми на трассу выехали пилоты «Формулы-2», участвующие в свободной практике.