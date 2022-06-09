Первые аварии на «Формуле» в Баку видео; обновлено 13:26
Лучшее время в первой свободной сессии пилотов «Формулы-2» показал эстонец Юри Випс из команды Hitech Grand Prix.
* * * 13:10
Швейцарский пилот команды Campos Racing Ральф Бошунг не смог справиться с управлением и въехал в барьер.
An unfortunate moment for Boschung as he hits his rear end on the exit of Turn 5 😩#AzerbaijanGP #F2 pic.twitter.com/MmazwISb1H— Formula 2 (@Formula2) June 10, 2022
А до этого остановился болид француза Клемента Новалака из MP Motorsport.
* * * 12:42
Сегодня в Баку начинаются заезды «Формулы-1» и «Формулы-2».
Первыми на трассу выехали пилоты «Формулы-2», участвующие в свободной практике.