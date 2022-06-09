Орбан: эмбарго на российский газ разрушит экономику Евросоюза

Эмбарго на поставки газа из России, которое предположительно может быть включено в седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, окажется разрушительным для экономики европейских стран, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Коммерсант» пишет, что, по мнению Орбана, Венгрия находится в относительно стабильной ситуации и может быть готова к введению таких ограничений.

Орбан добавил, что ЕС придерживается ошибочной монетарной политики, ограничивая цены на продукты питания и бензин. Как считает Орбан, «мы (ЕС) должны финансировать мир, а не войну», вводя сомнительные с точки зрения влияния на ситуацию в Украине и губительные для европейской экономики меры.