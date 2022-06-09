Украину ждет "тяжелейшая зима и "ничего хорошего от нее нам ждать не следует, особенно в том случае, если будут продолжаться военные действия". Об этом, как пишет strana.ua, заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Русский цинизм нам известен. Они точно так же могут начать ракетами бить по электростанциям, узлам снабжения распределительным. И мы можем остаться без электроэнергии в значительной мере регулярной, без подачи воды, без подачи газа", - говорит Аваков.

Он призвал не думать о том, что легко будет жить в Киеве или в Харькове. В зимний период это будет серьезное испытание.

"У нас будет тяжелая экономическая ситуация, потому что рабочих мест все меньше, запасы бизнеса истощены и, к сожалению, все меньше и меньше объем заработных плат", - сказал Аваков.