Россия предлагает Пакистану нефть со скидкой

Генеральный консул России в Карачи (Пакистан) Андрей Федоров заявил, что Россия готова продавать Пакистану нефть со скидкой, если получит официальный запрос от властей. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Россия заинтересована в поставках дешевой нефти в дружественные страны, включая Пакистан. Если правительство Пакистана свяжется с нами, то мы обеспечим дешевую нефть», - цитирует его ТАСС.

По словам Федорова, Владимир Путин и Имран Хан обсуждали поставки нефти в Пакистан по сниженной стоимости еще во время переговоров в Москве, которые прошли 24 февраля. Он добавил, что тогда стороны не достигли окончательных договоренностей.