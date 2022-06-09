Новые власти Филиппин отказались присоединяться к антироссийским санкциям

Следующая администрация Филиппин займет нейтральную позицию в войне между Россией и Украиной. Об этом заявила новый советник по национальной безопасности Кларита Карлос, передает ТАСС.

«Мы будем занимать нейтральную позицию. Именно это мы и делали с самого начала, и у нас крепкие отношения с Россией. Россия может снабжать нас столь необходимыми нефтью и газом», — отметила Карлос, добавив, что не будет советовать новому президенту Фердинанду Маркосу-младшему присоединяться к антироссийским санкциям.

Фердинанд Маркос-младший выиграл президентские выборы на Филиппинах 9 мая.