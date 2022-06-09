Эльнур Мамедов, отдел экономики 12:59

В последнее время одной из главных тем мировых СМИ остаются 20 миллионов тонн украинского зерна, застрявшие на складах в зоне боевых действий, а также связанная с этим угроза голода в странах Африки и Азии. При этом Украина выражает возмущение тем, что Россия заблокировала ее порты, Россия публично выражает готовность их разблокировать, а Турция проявляет повышенную активность для поиска компромисса между Киевом и Москвой. Картина вырисовывается весьма странная. Конкретный груз ждет отправки в конкретном месте, миллионы людей с нетерпением ждут его доставки, для которой есть все необходимые транспортные средства, мировая общественность вплоть до ООН старается сделать максимум возможного для доставки украинской пшеницы голодающим, однако зерно по-прежнему остается на складах, а над сотнями миллионов людей сгущаются тучи тотального голода.

В этой связи большие надежды возлагались на встречу в Анкаре глав МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и России Сергея Лаврова. Окончательное решение проблемы не прогнозировалось, однако была надежда на сближение позиций. О чем говорили за закрытыми дверями два министра, сказать трудно. Однако на пресс-конференции по итогам переговоров долгожданная информация о создании коридора для вывоза украинского зерна так и не прозвучала. Правда, Мевлют Чавушоглу назвал предложенный ООН план «разумным и выполнимым», отметив необходимость дополнительных консультаций между Россией и Украиной по вопросу обеспечения безопасности судоходства, а саму встречу охарактеризовал как «плодотворную». Турецкий министр высказался также за частичное снятие санкций с России в том случае, если она поддержит инициативу о создании транспортного коридора. Чавушоглу назвал это условие Москвы «вполне законным». Лавров, в свою очередь, отметил, что украинское зерно может без каких-либо проблем транспортироваться в пункты назначения, поскольку со стороны России никаких препятствий нет. Более того, командование Черноморского военно-морского флота России уже больше месяца объявляет о координатах гуманитарных коридоров от территориальных вод Украины вплоть до пролива Босфор, которыми могут воспользоваться все суда для направления в порты постоянной приписки. Москва, по словам Лаврова, готова дать Киеву официальные гарантии, что не воспользуется разминированием портов для реализации военных целей.