Зерно сомнения после переговоров Лаврова и Чавушоглу наше послесловие
В последнее время одной из главных тем мировых СМИ остаются 20 миллионов тонн украинского зерна, застрявшие на складах в зоне боевых действий, а также связанная с этим угроза голода в странах Африки и Азии.
При этом Украина выражает возмущение тем, что Россия заблокировала ее порты, Россия публично выражает готовность их разблокировать, а Турция проявляет повышенную активность для поиска компромисса между Киевом и Москвой.
Картина вырисовывается весьма странная. Конкретный груз ждет отправки в конкретном месте, миллионы людей с нетерпением ждут его доставки, для которой есть все необходимые транспортные средства, мировая общественность вплоть до ООН старается сделать максимум возможного для доставки украинской пшеницы голодающим, однако зерно по-прежнему остается на складах, а над сотнями миллионов людей сгущаются тучи тотального голода.
В этой связи большие надежды возлагались на встречу в Анкаре глав МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и России Сергея Лаврова. Окончательное решение проблемы не прогнозировалось, однако была надежда на сближение позиций.
О чем говорили за закрытыми дверями два министра, сказать трудно. Однако на пресс-конференции по итогам переговоров долгожданная информация о создании коридора для вывоза украинского зерна так и не прозвучала.
Правда, Мевлют Чавушоглу назвал предложенный ООН план «разумным и выполнимым», отметив необходимость дополнительных консультаций между Россией и Украиной по вопросу обеспечения безопасности судоходства, а саму встречу охарактеризовал как «плодотворную».
Турецкий министр высказался также за частичное снятие санкций с России в том случае, если она поддержит инициативу о создании транспортного коридора.
Чавушоглу назвал это условие Москвы «вполне законным».
Лавров, в свою очередь, отметил, что украинское зерно может без каких-либо проблем транспортироваться в пункты назначения, поскольку со стороны России никаких препятствий нет. Более того, командование Черноморского военно-морского флота России уже больше месяца объявляет о координатах гуманитарных коридоров от территориальных вод Украины вплоть до пролива Босфор, которыми могут воспользоваться все суда для направления в порты постоянной приписки. Москва, по словам Лаврова, готова дать Киеву официальные гарантии, что не воспользуется разминированием портов для реализации военных целей.
По мнению наблюдателей, в процессе переговоров, связанных с вывозом украинского зерна, наблюдается определенная динамика.
В то же время Россию беспокоит, что помимо зерна Украина может вывезти через гуманитарные коридоры ряд «нежелательных» товаров, а Турция, которая в определенном смысле представляет интересы мирового сообщества, настойчиво намекает на необходимость смягчения антироссийских санкций.
Международные наблюдатели отмечают, что воинственный тон заявлений главы МИД Украины продиктован реалиями затянувшейся войны и что в целом у Украины нет намерений использовать экспорт 20 миллионов тонн зерна как рычаг давления на коллективный Запад, который, по мнению Киева, недостаточно активен в поставках современного оружия.
В то же время не секрет, что Украина хочет использовать экспорт своего зерна для полной разблокировки портов, что поможет ей ввозить в страну как горюче-смазочные материалы, так и вооружение с боеприпасами.
России же нужен такой режим вывоза зерна, при котором она сможет досматривать корабли и проверять содержимое грузов.
В результате переговоры при посредничестве Турции идут в основном вокруг того, на каком этапе зерновозы будут сопровождать российские корабли, а на каком - турецкие. Отказ от досмотра чреват для России военными рисками, поскольку она продолжает наносить удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины (тяговые подстанции железных дорог, мосты и топливохранилища) именно для того, чтобы затруднить поставку ГСМ, боеприпасов и вооружения. Если же доступ в порты Украины будет упрощен, эти усилия утрачивают смысл.
Обсуждения, по всей вероятности, еще будут продолжаться, и стороны, скорее всего, придут к компромиссным решениям.
Вопрос лишь в том, когда это случится.
Как сообщил агентству Bloomberg Питер Адамс, специальный советник по морской безопасности Международной морской организации, даже если украинские порты будут разблокированы немедленно, потребуется определенное время, прежде чем корабли смогут входить или выходить из них. Не говоря уже о том, что на полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев.
В то время как угроза продовольственного кризиса и тотального голода уже нависла над Африкой и Азией.