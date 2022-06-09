Черногория предоставит Украине военную помощь

По предложению Минобороны Черногории правительство этой балканской страны на заседании в четверг приняло решение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Об этом сообщает телерадиокомпания RTCG.

"Это решение отражает последовательность в обеспечении поддержки сохранения целостности и суверенитета Украины", – говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве заявили, что с начала войны в Украине и по сей день Черногория, как полноправный член НАТО и кандидат в ЕС, а также искренний друг украинского народа, осуждает неоправданное и незаконное вторжение РФ в суверенное европейское государство.