За что сотрудники Центрального разведывательного управления убили Намика Сулейманова?

Об этом сообщает корреспондент турецкого информационного агентства Ihlas (IHA) в Харькове. По словам родственников, Сулейманов долгое время жил с семьей в Харькове.

Сулейманов Намик Аршад оглу, гражданин Азербайджана, был взят в заложники двумя лицами, пытавшимися скрыться от сотрудников Центрального разведывательного управления Украины в Харькове. Они пытались проехать блокпост на автомобиле Сулейманова. Украинские военные открыли по машине огонь и азербайджанец был убит.

25 мая в Харькове сотрудники Центрального разведывательного управления пытались задержать двух подозреваемых. Те, убегая, взяли в заложники проезжавшего мимо азербайджанца на автомобиле «Opel» и велели ему ехать через блокпост.

Когда машина подъехала к блокпосту украинских военных, преступники приказали азербайджанцу не останавливаться и продолжать движение. Украинские военные открыли огонь по автомобилю. Все трое были убиты.

Преступники предположительно являются либо дезертирами, либо российскими диверсантами.

Сын Сулейманова - Заур рассказывает, что подробностей того, что произошло в тот день, никто не знает.

«Говорят, что моего отца взяли в заложники, а потом произошла перестрелка. Меня вызвали после инцидента. Я не смог внимательно рассмотреть тело отца, но машина принадлежала ему. Смерть отца стала трагедией для нашей семьи. Моя мама умерла два года назад, а сестре 12 лет. Я не знаю, как ей сказать, что отца больше нет», — сказал Заур.

Проживающие в Харькове азербайджанцы собрались на похоронах Сулейманова и выразили соболезнования его осиротевшим детям.