Швеция рассчитывает убедить Турцию не препятствовать ее вступлению в НАТО

Швеция старается достичь прогресса в переговорах с Турцией по вопросу своего вступления в НАТО, заявила в ходе своего выступления в парламенте министр иностранных дел страны Анн Линде.

"Наша цель состоит в том, чтобы в конструктивном диалоге решить вопросы, которые беспокоят Турцию", - цитирует ее ТАСС.

Министр также обратила внимание на то, что заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО поддержали многие страны-члены НАТО.