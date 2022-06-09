Синоптики о погоде в Азербайджане

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-21, днем - 26-30, в Баку ночью - 19-21, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди с грозами, ожидается восточный ветер.