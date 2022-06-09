В Армении считают, что страна сбилась с пути
Только 17% жителей Армении считают, что внутренняя политика страны находится на правильном пути, между тем 44% уверены, что страна движется в неправильном направлении. Об этом говорится в опросе «Кавказского барометра» 2021 года, передает Радио Azatutyun.
Директор Кавказского исследовательского ресурсного центра по линии исследований Лилит Эзекян отмечает, что через год после «бархатной революции» в 2019 году 67% опрошенных считали, что страна идет по правильному пути. Фактически спустя четыре года этот показатель уменьшился в 4 раза.
Тем не менее то же исследование показывает также, что большинство опрошенных продолжает жить по принципу «надежда умирает последней»: 78% уверены, что в Армении все будет хорошо.
«В отличие от 2017 года, когда так думали только 47%, сегодня, несмотря на послевоенную ситуацию, люди настроены более оптимистично. Здесь на самом деле есть взаимоисключающие цифры, которые нуждаются в дополнительном анализе», - сказала Эзекян.
Также опрос показал, что доверие к России из года в год продолжает снижаться: с 83% в 2013 году оно снизилось до 35%.
На вопрос: «Какова самая главная проблема Армении на данный момент?» респонденты ответили – отсутствие мира в стране.