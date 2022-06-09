В Армении считают, что страна сбилась с пути

Только 17% жителей Армении считают, что внутренняя политика страны находится на правильном пути, между тем 44% уверены, что страна движется в неправильном направлении. Об этом говорится в опросе «Кавказского барометра» 2021 года, передает Радио Azatutyun.

Директор Кавказского исследовательского ресурсного центра по линии исследований Лилит Эзекян отмечает, что через год после «бархатной революции» в 2019 году 67% опрошенных считали, что страна идет по правильному пути. Фактически спустя четыре года этот показатель уменьшился в 4 раза.

Тем не менее то же исследование показывает также, что большинство опрошенных продолжает жить по принципу «надежда умирает последней»: 78% уверены, что в Армении все будет хорошо.