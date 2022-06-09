Лукашенко предупредил: «Набить карман на ситуации с санкциями не удастся»

Экономические проблемы в Беларуси, возникшие на фоне санкций западных стран, не должны использоваться белорусскими гражданами и чиновникам как инструмент для личного обогащения, заявил президент страны Александр Лукашенко, говоря об одобряемой им модели поведения в условиях санкций в ходе сегодняшнего совещания о работе с населением.

Он считает, что белорусы должны содействовать государству в сложившихся условиях. «Может быть, это и хорошо. Где-то подставить плечо государству, где-то занять нишу, которая освободилась. В общем, встроиться в новую логистику: кому-то запчасти, кому-то лекарство, кому-то еще что-то предлагают поставить. Но при этом я хочу, чтобы все понимали (особенно вы, здесь вся элита нашего государства, от нас зависят принимаемые решения), что нажиться, погреть руку и набить карман под ситуацию не получится. Любые финансовые злоупотребления будут пресекаться государством, чтобы Беларусь не пошла ровно транзитом по пути братской нам Украины, - цитирует его БелТА.