Либерман пригрозил Насралле: «Пусть продолжает сидеть в бункере»

Глава "Хезболлы" Хасан Насралла угрожает войной в связи с планами Израиля по разработке газовых месторождений в Средиземном море. Об этом в своем телеграм-канале пишет израильский политик, экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

«Заявляю однозначно, что мы не позволим никому диктовать, добывать ли нам газ в водах исключительной экономической зоны Израиля. Израиль является суверенным государством и останется таковым несмотря на угрозы или диктат со стороны того или иного террориста. Предлагаю Насралле продолжать сидеть в бункере и снимать скучные ролики», - сказал политик.