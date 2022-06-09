Токаев о возврате незаконно вывезенных денег из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для возврата капитала, который был незаконно выведен из страны, потребуется время на соблюдение всех юридических процедур, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

Он напомнил, что недавно учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, которая направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. "Все действия должны полностью соответствовать всем правовым нормам и основываться на строгом и неукоснительном следовании закону. Прокуратура как надзорный орган обязана обеспечить безупречное юридическое качество всех применяемых процедур. В данном вопросе у нас нет права на ошибки и некомпетентные шаги, - цитирует его ТАСС.

Он отметил, что главной целью комиссии является не количество переданных в суд уголовных дел, а реальное оздоровление экономики. По словам главы государства, необходимо понимать, что для возврата капитала, незаконно выведенного из страны, потребуется определенное время, связанное с соблюдением всех юридических процедур.

Глава государства поручил системно информировать общественность о работе комиссии. "Перед нами поставлены ясные цели - вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Сейчас самое главное - правильно организовать эту работу. Полагаю, что члены комиссии с честью выполнят эту важную миссию. Администрация президента будет держать данный вопрос на контроле", - подчеркнул Токаев.