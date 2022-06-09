МЧС выявило незаконное строительство в Баку и Хырдалане фото; видео
Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять возложенные на него обязанности по обеспечению безопасности в строительстве.
В пресс-службе министерства сообщили, что в поселке Бина Хазарского района Баку выявлен факт строительства объекта неизвестного назначения без соответствующих разрешительных документов на территории, владелец которой не установлен.
Кроме того, специалистами госагентства выявлен факт строительства гражданином Эмилем Самандаровым на улице Расулзаде в городе Хырдалан объекта неизвестного назначения без соответствующих разрешительных документов.
В результате мер, проведенных госагентством, обе незаконные строительные работы приостановлены, объекты взяты под контроль.