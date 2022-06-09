Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять возложенные на него обязанности по обеспечению безопасности в строительстве.

В пресс-службе министерства сообщили, что в поселке Бина Хазарского района Баку выявлен факт строительства объекта неизвестного назначения без соответствующих разрешительных документов на территории, владелец которой не установлен.