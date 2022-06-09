Оборонные предприятия России перешли в трехсменный режим работы

Некоторые российские оборонные предприятия перешли на трехсменный режим работы. Об этом Интерфаксу заявил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов.

«Интенсивность работы предприятий, безусловно, возросла: загружены резервные мощности, задействованы все накопившиеся технические и человеческие ресурсы для обеспечения возросшей потребности Минобороны РФ и других силовых структур в оборонной продукции. Повсеместно идет оптимизация процессов, привлечение дополнительного персонала, организация для головных исполнителей двухсменной работы, некоторые предприятия ОПК уже работают в трехсменном режиме. На большинстве предприятий сейчас работают в две смены. Мы понимаем, что в данных условиях оборонка должна не только закрыть потребности военных, но и восполнить израсходованные запасы», - сказал Ельчанинов.

По его словам, «акцент» в оборонзаказе делается «на обеспечении группировки боеприпасами, в первую очередь высокоточными». «Остальное - из потребности: беспилотная техника, авиация, бронетехника», - добавил он.

Ельчанинов отметил, что в 2022 году «государственный оборонный заказ вырастет гарантированно на 600-700 миллиардов рублей».