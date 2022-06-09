Какие непродовольственные товары больше всего подорожали?

В мае 2022 года индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,7% по сравнению с апрелем и 107,1% по сравнению с маем 2021 года, сообщает Госкомстат.

Отмечается, что в мае 2022 года по сравнению с апрелем больше всего подорожали следующие непродовольственные товары: строительные материалы, ткани, одежда и обувь, мебель, бытовая техника, запчасти для легковых автомобилей, синтетические моющие средства в виде порошка, мыло и зубные пасты.

Существенных изменений в ценах на другие непродовольственные товары не произошло.