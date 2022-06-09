В Индии требуют арестовать представителя правящей партии

Акция протеста мусульман из-за скандальных комментариев в адрес пророка Мухаммеда официального представителя правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нипур Шармы прошла в пятницу в Нью-Дели, сообщает агентство PTI.

Согласно информации, сотни протестующих собрались после пятничной молитвы в старой части Нью-Дели у крупнейшей в Южной Азии мечети Джама-Масджит. Участники акции резко осудили высказывания Шармы и потребовали от властей ее ареста. Полиция контролировала ситуацию и не допустила нарушений закона.

Оскорбление пророка Мухаммеда вызвало протесты мусульман в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Для предотвращения столкновений на религиозной почве власти региона отключили интернет в городе Бхадервах и ввели там действие комендантского часа. Услуги интернета также прекращены в столице территории - Сринагаре. Ранее официальный представитель правящей в Индии "Бхаатия джаната парти" (БДП) Нипур Шарма во время теледебатов по национальному телевидению выступила с высказываниями, которые мусульмане расценили как оскорбление пророка Мухаммеда. Ее слова вызвали протест со стороны многих мусульманских государств, в том числе Иордании, Кувейта, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и других стран.