В Армении задержали главу оппозиционного телеканала

В Армении задержан директор телекомпании «Еркир Медиа» Баграт Есаян, передает «Армения сегодня».

Отмечается, что накануне 4 неизвестных лица в гражданской одежде прямо из рабочего кабинета Есаяна без каких-либо разъяснений увезли его в СНБ. Предположительно, это связано с возбужденным 2 года назад уголовным делом.

Речь идет об уголовном деле, фигурантами которого являются около десяти человек, которые во время акции протеста у здания Генпрокуратуры якобы ругались в адрес Никола Пашиняна.