Ильхам Алиев открыл центр управления цифровыми сетями фото
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой 110/35/10-киловольтной подстанции ОАО "Азеришыг" и Главного центра управления цифровыми сетями в Баку.
Новость обновляется.
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой 110/35/10-киловольтной подстанции ОАО "Азеришыг" и Главного центра управления цифровыми сетями в Баку.
Новость обновляется.
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