Ильхам Алиев открыл центр управления цифровыми сетями фото

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой 110/35/10-киловольтной подстанции ОАО "Азеришыг" и Главного центра управления цифровыми сетями в Баку.

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