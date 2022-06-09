Лавров ответил польским властям, сравнившим Путина с Гитлером
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал президенту Польши Анджею Дуде, сравнившему президента РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером, учить историю своей страны, пишет ТАСС.
"Вы знаете, я затрудняюсь комментировать высказывания многих европейских политиков, как и украинских политиков. Польша и те ее руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории", - сказал министр журналистам в пятницу.