В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны Германии на 2022 год состоялись 10-е штабные переговоры между министерствами обороны двух стран, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, в том числе текущее состояние и перспективы сотрудничества.