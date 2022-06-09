Турецкие перевозчики отказываются от азербайджанского транспортного коридора наше поле зрения

Отдел информации

Открыв свои границы для автомобильных перевозок, Туркменистан значительно облегчил жизнь турецким дальнобойщикам, доставляющим грузы в Центральную Азию. Как следствие, турки готовы отказаться от азербайджанского коридора, который, по их словам, слишком дорог.

Как известно, из-за пандемии COVID-19 Туркменистан закрыл с начала 2020 года границу с Ираном. В результате фуры, доставляющие грузы из Турции в республики Центральной Азии, использовали более протяженные и дорогие транспортные коридоры Грузия – Россия – Казахстан и Грузия – Азербайджан – Казахстан.

Туркменистан облегчил жизнь турецким дальнобойщикам, доставляющим грузы в Центральную Азию, и турки готовы отказаться от азербайджанского коридора, который, по их словам, слишком дорог

Следует отметить, что турецкие перевозчики уже давно выражают недовольство азербайджанским маршрутом. По их словам, Азербайджан собирает более 500 долларов дорожных налогов с каждого турецкого грузовика, не говоря уже о завышенных тарифах на паромные перевозки по маршруту Баку - Актау – Баку.

Турки также недовольны коридором Грузия – Россия – Казахстан из-за постоянных очередей на погранпереходах Сарп и Верхний Ларс на турецко-грузинской и грузино-российской границах.

Впрочем, даже несмотря на то, что Туркменистан открыл с 1 июня 2022 года границу с Ираном, разрешив иностранным автомобилям вместе с водителями транзитный проезд в Иран по маршруту Сарахс – Фарап – Серахс (последний расположен в провинции Хорасан-Разави на северо-востоке Ирана), перевозчики этот коридор до сих пор не используют, поскольку Туркменистан требует от водителей визы, которые выдаются пока слишком долго – в течение 15-20 дней.

В то же время турецкие перевозчики уверены: когда это препятствие будет устранено и коридор Сарахс – Фарап – Серахс заработает в полную силу, подавляющее большинство грузов будет доставляться в Центральную Азию и обратно именно через Иран и Туркменистан. До пандемии турецкие перевозчики выполняли по территории двух этих стран в среднем 40 000 рейсов в год. Другими словами, 90 процентов турецких большегрузов, перевозящих товары в Центральную Азию, использовали туркменский коридор.

Открытие границы с Ираном также сделает более интенсивной транспортировку товаров из Турции в Китай и обратно по туркменскому коридору.

Эмре Эрденер считает, что запуск наземных грузовых рейсов через Иран и Туркменистан в Среднюю Азию и дальше в Китай принесет пользу турецкой экономике и сектору логистики

Эмре Эрденер, заместитель председателя Международной ассоциации поставщиков международных грузовых и логистических услуг (UTIKAD) в Турции, говорит, что запуск наземных грузовых рейсов через Иран и Туркменистан в Среднюю Азию и дальше в Китай принесет пользу турецкой экономике и сектору логистики.

«Грузопоток между Турцией и Китаем снизился до критической точки из-за пандемии и войны в Украине, - утверждает Эрденер. – А сроки доставки увеличились до 45 дней. Несмотря на запуск нового проекта «Шелковый путь» (имеется в виду железная дорога Баку – Тбилиси – Карс и паромная переправа Баку – Актау – ред.), эта железная дорога не запущена в полную силу. Кроме того, срок доставки грузов по этому коридору достигает 40 дней. Но теперь в результате открытия туркмено-иранской границы мы можем доставлять грузы всего за две недели, и это уже совсем другой уровень».

Учитывая, что объявленная Китаем политика «нулевой терпимости» в отношении коронавируса продолжается, транзит товаров из Турции в Среднюю Азию и оттуда в Китай пока не начался. Перевозчики считают, что в ближайшее время представители Китая, Казахстана и Турции должны провести встречу, чтобы договориться о начале перевозки грузов наземным транспортом.

Турецкие перевозчики, очевидно, прекратят использовать коридор «Нового Шелкового пути» после открытия границы Туркменистана с Ираном

Отметим, что из-за войны в Украине и введенных против России санкций резко возросло значение азербайджанского транспортного коридора в перевозке грузов из Китая в Европу по железной дороге. Многие международные логистические и грузовые компании сделали выбор в пользу азербайджанского направления, отказавшись от российского маршрута из Китая в Европу. Несколько контейнерных поездов уже отправлено из Китая в Европу через Казахстан, Азербайджан и Турцию (железная дорога Баку – Тбилиси – Карс). По словам представителей отрасли, количество железнодорожных контейнеров, следующих в Европу транзитом через Азербайджан, к концу года резко возрастет. Российские грузовые компании уже выразили озабоченность в связи с увеличением потоков через азербайджанский коридор.

Однако проблемы с транзитом грузов автомобильным транспортом по коридору «Нового Шелкового пути», скорее всего, никуда не денутся, поскольку турецкие перевозчики, очевидно, прекратят его использовать после открытия границы Туркменистана с Ираном.