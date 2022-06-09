Турецкие перевозчики отказываются от азербайджанского транспортного коридора наше поле зрения
Открыв свои границы для автомобильных перевозок, Туркменистан значительно облегчил жизнь турецким дальнобойщикам, доставляющим грузы в Центральную Азию. Как следствие, турки готовы отказаться от азербайджанского коридора, который, по их словам, слишком дорог.
Как известно, из-за пандемии COVID-19 Туркменистан закрыл с начала 2020 года границу с Ираном. В результате фуры, доставляющие грузы из Турции в республики Центральной Азии, использовали более протяженные и дорогие транспортные коридоры Грузия – Россия – Казахстан и Грузия – Азербайджан – Казахстан.
Следует отметить, что турецкие перевозчики уже давно выражают недовольство азербайджанским маршрутом. По их словам, Азербайджан собирает более 500 долларов дорожных налогов с каждого турецкого грузовика, не говоря уже о завышенных тарифах на паромные перевозки по маршруту Баку - Актау – Баку.
Турки также недовольны коридором Грузия – Россия – Казахстан из-за постоянных очередей на погранпереходах Сарп и Верхний Ларс на турецко-грузинской и грузино-российской границах.
Впрочем, даже несмотря на то, что Туркменистан открыл с 1 июня 2022 года границу с Ираном, разрешив иностранным автомобилям вместе с водителями транзитный проезд в Иран по маршруту Сарахс – Фарап – Серахс (последний расположен в провинции Хорасан-Разави на северо-востоке Ирана), перевозчики этот коридор до сих пор не используют, поскольку Туркменистан требует от водителей визы, которые выдаются пока слишком долго – в течение 15-20 дней.
В то же время турецкие перевозчики уверены: когда это препятствие будет устранено и коридор Сарахс – Фарап – Серахс заработает в полную силу, подавляющее большинство грузов будет доставляться в Центральную Азию и обратно именно через Иран и Туркменистан. До пандемии турецкие перевозчики выполняли по территории двух этих стран в среднем 40 000 рейсов в год. Другими словами, 90 процентов турецких большегрузов, перевозящих товары в Центральную Азию, использовали туркменский коридор.
Открытие границы с Ираном также сделает более интенсивной транспортировку товаров из Турции в Китай и обратно по туркменскому коридору.
Эмре Эрденер, заместитель председателя Международной ассоциации поставщиков международных грузовых и логистических услуг (UTIKAD) в Турции, говорит, что запуск наземных грузовых рейсов через Иран и Туркменистан в Среднюю Азию и дальше в Китай принесет пользу турецкой экономике и сектору логистики.
«Грузопоток между Турцией и Китаем снизился до критической точки из-за пандемии и войны в Украине, - утверждает Эрденер. – А сроки доставки увеличились до 45 дней. Несмотря на запуск нового проекта «Шелковый путь» (имеется в виду железная дорога Баку – Тбилиси – Карс и паромная переправа Баку – Актау – ред.), эта железная дорога не запущена в полную силу. Кроме того, срок доставки грузов по этому коридору достигает 40 дней. Но теперь в результате открытия туркмено-иранской границы мы можем доставлять грузы всего за две недели, и это уже совсем другой уровень».
Учитывая, что объявленная Китаем политика «нулевой терпимости» в отношении коронавируса продолжается, транзит товаров из Турции в Среднюю Азию и оттуда в Китай пока не начался. Перевозчики считают, что в ближайшее время представители Китая, Казахстана и Турции должны провести встречу, чтобы договориться о начале перевозки грузов наземным транспортом.
Отметим, что из-за войны в Украине и введенных против России санкций резко возросло значение азербайджанского транспортного коридора в перевозке грузов из Китая в Европу по железной дороге. Многие международные логистические и грузовые компании сделали выбор в пользу азербайджанского направления, отказавшись от российского маршрута из Китая в Европу. Несколько контейнерных поездов уже отправлено из Китая в Европу через Казахстан, Азербайджан и Турцию (железная дорога Баку – Тбилиси – Карс). По словам представителей отрасли, количество железнодорожных контейнеров, следующих в Европу транзитом через Азербайджан, к концу года резко возрастет. Российские грузовые компании уже выразили озабоченность в связи с увеличением потоков через азербайджанский коридор.
Однако проблемы с транзитом грузов автомобильным транспортом по коридору «Нового Шелкового пути», скорее всего, никуда не денутся, поскольку турецкие перевозчики, очевидно, прекратят его использовать после открытия границы Туркменистана с Ираном.