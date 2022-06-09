Отдел информации 14:36

Открыв свои границы для автомобильных перевозок, Туркменистан значительно облегчил жизнь турецким дальнобойщикам, доставляющим грузы в Центральную Азию. Как следствие, турки готовы отказаться от азербайджанского коридора, который, по их словам, слишком дорог. Как известно, из-за пандемии COVID-19 Туркменистан закрыл с начала 2020 года границу с Ираном. В результате фуры, доставляющие грузы из Турции в республики Центральной Азии, использовали более протяженные и дорогие транспортные коридоры Грузия – Россия – Казахстан и Грузия – Азербайджан – Казахстан.

Следует отметить, что турецкие перевозчики уже давно выражают недовольство азербайджанским маршрутом. По их словам, Азербайджан собирает более 500 долларов дорожных налогов с каждого турецкого грузовика, не говоря уже о завышенных тарифах на паромные перевозки по маршруту Баку - Актау – Баку. Турки также недовольны коридором Грузия – Россия – Казахстан из-за постоянных очередей на погранпереходах Сарп и Верхний Ларс на турецко-грузинской и грузино-российской границах. Впрочем, даже несмотря на то, что Туркменистан открыл с 1 июня 2022 года границу с Ираном, разрешив иностранным автомобилям вместе с водителями транзитный проезд в Иран по маршруту Сарахс – Фарап – Серахс (последний расположен в провинции Хорасан-Разави на северо-востоке Ирана), перевозчики этот коридор до сих пор не используют, поскольку Туркменистан требует от водителей визы, которые выдаются пока слишком долго – в течение 15-20 дней. В то же время турецкие перевозчики уверены: когда это препятствие будет устранено и коридор Сарахс – Фарап – Серахс заработает в полную силу, подавляющее большинство грузов будет доставляться в Центральную Азию и обратно именно через Иран и Туркменистан. До пандемии турецкие перевозчики выполняли по территории двух этих стран в среднем 40 000 рейсов в год. Другими словами, 90 процентов турецких большегрузов, перевозящих товары в Центральную Азию, использовали туркменский коридор. Открытие границы с Ираном также сделает более интенсивной транспортировку товаров из Турции в Китай и обратно по туркменскому коридору.

Эмре Эрденер, заместитель председателя Международной ассоциации поставщиков международных грузовых и логистических услуг (UTIKAD) в Турции, говорит, что запуск наземных грузовых рейсов через Иран и Туркменистан в Среднюю Азию и дальше в Китай принесет пользу турецкой экономике и сектору логистики. «Грузопоток между Турцией и Китаем снизился до критической точки из-за пандемии и войны в Украине, - утверждает Эрденер. – А сроки доставки увеличились до 45 дней. Несмотря на запуск нового проекта «Шелковый путь» (имеется в виду железная дорога Баку – Тбилиси – Карс и паромная переправа Баку – Актау – ред.), эта железная дорога не запущена в полную силу. Кроме того, срок доставки грузов по этому коридору достигает 40 дней. Но теперь в результате открытия туркмено-иранской границы мы можем доставлять грузы всего за две недели, и это уже совсем другой уровень». Учитывая, что объявленная Китаем политика «нулевой терпимости» в отношении коронавируса продолжается, транзит товаров из Турции в Среднюю Азию и оттуда в Китай пока не начался. Перевозчики считают, что в ближайшее время представители Китая, Казахстана и Турции должны провести встречу, чтобы договориться о начале перевозки грузов наземным транспортом.