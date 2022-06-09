ТуранБанк, отличающийся стабильностью в банковской сфере Азербайджана, завоевавший доверие и симпатию клиентов, а также поддерживающий имидж надежного делового партнера, отмечает свое 30-летие.

За последние 30 лет банк добился многих успехов, поддерживая малый и средний бизнес, способствуя развитию частного сектора в стране, делая максимально простым, эффективным и безопасным использование банковских услуг клиентами. Руководствуясь критериями профессионализма, надежности и высокой корпоративной культуры, TуранБанк на протяжении многих лет сохраняет финансовую устойчивость, укрепляет позиции в сфере финансирования бизнеса, расширяет базу клиентов, обслуживая более 129 тысяч физических и юридических лиц в 18 точках продаж.

На протяжении 30 лет ТуранБанк всегда поддерживал реальный сектор, способствовал развитию экономики страны, расширяя доступ к финансам для бизнеса. На протяжении последних лет банк оказывал значительную поддержку предприятиям по развитию ненефтяного сектора в рамках совместного сотрудничества вместе с местными учреждениями - Фондом развития предпринимательства, Агентством аграрного кредита и развития, а также международными финансовыми институтами - Международной финансовой корпорацией, Европейским банком реконструкции и развития, Черноморским банком торговли и развития, ECO Банком торговли и развития, Микрофинансовым фондом EMF, Агентством США по международному развитию, Исламской корпорацией развития частного сектора, Немецким фондом Sparkassenstiftung für İnternationale Kooperation.

За время своего существования TуранБанк завоевал симпатию клиентов как инновационный банк, предлагающий цифровые продукты, отвечающие требованиям каждой эпохи. Пытаясь максимально использовать возможности цифровизации, TуранБанк запустил свое новое мобильное приложение, обновленную систему интернет-банкинга, с целью повышения уровня обслуживания.

TуранБанк, придерживаясь уже 30 лет принципа социальной ответственности, оказывает помощь малообеспеченным семьям с особыми потребностями в социальной защите, безработным по программе самозанятости, семьям ветеранов и шехидов, написавших настоящую героическую эпопею в деле защиты территориальной целостности нашей страны и освобождении наших земель от вражеской оккупации. ТуранБанк также делал пожертвования в Фонд YAŞAT, Фонд помощи Вооруженных cил Азербайджанской Республики и Фонд Возрождения Карабаха.

ТуранБанк благодарит всех, кто способствовал его успеху за последние 30 лет. Вдохновляясь достижениями, достигнутыми за эти годы, в банке уверены, что продолжат добиваться успеха в будущем и превзойдут ожидания клиентов и партнеров в отношении качества в каждом реализуемом проекте.

Имя ТуранБанк создает уверенность, подпись ТуранБанк создает доверие!