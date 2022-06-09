Меджидов убил оскорбившего его Абзерова и угодил в тюрьму спустя 12 лет

В Азербайджане раскрыто еще одно тяжелое преступление, совершенное несколько лет назад. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Как отмечает ведомство, 8 ноября 2010 года в прокуратуре Ясамальского района было возбуждено уголовное дело по факту смерти жителя столицы Гурбата Абзерова в больнице спустя 8 дней, куда он попал с черепно-мозговой травмой, однако производство по делу было приостановлено из-за невозможности установить личность совершившего преступление.

Продолжение расследования с повторным расследованием уголовного дела было поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. Проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что Тельман Меджидов (1964 года рождения), который ранее находился с убитым в одном исправительном учреждении, после отбытия наказания назначил встречу с целью отомстить за оскорбление в период нахождения под арестом.