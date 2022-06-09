Меджидов убил оскорбившего его Абзерова и угодил в тюрьму спустя 12 лет
В Азербайджане раскрыто еще одно тяжелое преступление, совершенное несколько лет назад. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.
Как отмечает ведомство, 8 ноября 2010 года в прокуратуре Ясамальского района было возбуждено уголовное дело по факту смерти жителя столицы Гурбата Абзерова в больнице спустя 8 дней, куда он попал с черепно-мозговой травмой, однако производство по делу было приостановлено из-за невозможности установить личность совершившего преступление.
Продолжение расследования с повторным расследованием уголовного дела было поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. Проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что Тельман Меджидов (1964 года рождения), который ранее находился с убитым в одном исправительном учреждении, после отбытия наказания назначил встречу с целью отомстить за оскорбление в период нахождения под арестом.
В ходе встречи Меджидов нанес удар железной палкой по голове Абзерову, в результате чего тот скончался от полученных травм.
На основании собранных доказательств Тельману Меджидову было предъявлено обвинение по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные и оперативные мероприятия.