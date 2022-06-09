США пообещали Киеву $7,5 млрд финансовой помощи

Посол США в Украине Бриджит Бринк написала в «Твиттере», что Вашингтон предоставит Киеву 7,5 млрд долларов напрямую из бюджета США, сообщает Би-би-си.

«С нетерпением жду сотрудничества с Денисом Шмыгалем [премьер-министр Украины], чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии и поддержать устойчивость Украины и ее восстановление. Имея прямую бюджетную поддержку в размере 7,5 миллиарда долларов, мы обеспечим, чтобы Украина и в дальнейшем была сильной», - написала посол США.

Пока не ясно, подразумевает ли Бринк новый финансовый транш со стороны Вашингтона.