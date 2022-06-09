США пообещали Киеву $7,5 млрд финансовой помощи
Посол США в Украине Бриджит Бринк написала в «Твиттере», что Вашингтон предоставит Киеву 7,5 млрд долларов напрямую из бюджета США, сообщает Би-би-си.
«С нетерпением жду сотрудничества с Денисом Шмыгалем [премьер-министр Украины], чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии и поддержать устойчивость Украины и ее восстановление. Имея прямую бюджетную поддержку в размере 7,5 миллиарда долларов, мы обеспечим, чтобы Украина и в дальнейшем была сильной», - написала посол США.
Пока не ясно, подразумевает ли Бринк новый финансовый транш со стороны Вашингтона.
В мае сенат США уже одобрил беспрецедентный по размерам пакет помощи Украине на сумму почти 40 млрд долларов. Значительная часть этих средств должна пойти на оборонную помощь Украине. Но почти 9 млрд долларов из них предназначалось на экономическую помощь Киеву.
Сегодня государственная служба статистики Украины сообщила, что ВВП страны за первый «военный» квартал 2022 года упал на 15,1%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
МВФ и другие международные финансовые организации прогнозируют, что до конца текущего года украинская экономика может сократиться на 30-45%.