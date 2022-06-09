Согласно информации, в израильской армии эти ракеты используются под названием Tamuz. При запуске с воздуха ракета имеет дальность полета до 50 км, а при стрельбе с наземной установки дальность полета составляет 32 км.

Отмечается, что в шестом поколении реализована возможность одновременного запуска четырех ракет с одной установки. "Это значительно увеличивает гамму дальних целей, которые можно поразить, и тем самым усиливает элемент неожиданности. Одной из дополнительных функций нового поколения ракет Spike NLOS является возможность передачи управления. То есть ракету можно запусить из одной системы, а управлять из другой", - заявили в компании.

Ракеты также могут получать информацию о цели уже в полете, например, с беспилотника или других самолетов. В предыдущих поколениях Spike NLOS оператор должен был вручную вводить координаты цели, что в Rafael описали как "сложное техническое задание". Как отметили в компании, с помощью изображений, предоставляемых разными электрооптическими датчиками, ракета самостоятельно локализует цель, обозначает ее и помогает оператору обезвреживать ее более точно и просто. Такая функция будет полезна при попытке поразить конкретную цель среди множества ей подобных.