Французские полицейские убили гражданина Турции видео
Гражданин Турции Мертер Кескин погиб в результате насильственных действий французской полиции, передает Anadolu.
Согласно данным, инцидент имел место в январе 2021 года в городе Селеста на востоке Франции. 35-летний Кескин был задержан полицией в связи с домашним насилием. В ходе задержания турецкий гражданин выпрыгнул из окна, но был схвачен полицией и доставлен в следственный изолятор с травмами.
На полученных изданием кадрах видно, что смерть Кескина наступила в ходе инцидента с наручниками. Один из французских полицейских уложил турка лицом вниз на скамейку и придавил его сверху локтем, чтобы тот не смог пошевелиться. Находившиеся поблизости другие полицейские вели себя аналогичным образом. Как сообщает издание, полицейские в течение трех минут пытались открыть наручники задержанного не тем ключом. Пока полицейские возились с наручниками, искали подходящий ключ и прижимали турка к скамейке, тот перестал дышать и оказывать сопротивление. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи обнаружила неподвижно лежавшее тело и зафиксировала время смерти - 13 января 2021 года 05:00. Таким образом, действия французских полицейских в следственном изоляторе в итоге привели к смерти задержанного турка.
В отчете говорится, что на теле скончавшегося не было следов того, что он пытался защититься, но были зафиксированы синяки в районе головы, рук и шеи. Между тем было отмечено, что в крови задержанного были обнаружены запрещенные вещества.
В беседе с генеральной инспекцией национальной полиции (IGPN) один из офицеров, находившийся в тот день в полицейском участке, заявил, что видел кровь на губах турка, когда его доставили в отделение. По его словам, мужчина мог стоять на ногах только при поддержке сотрудников полиции. В заявлении второго полицейского говорится, что до того, как попасть в следственный изолятор, Кескин дважды испытывал боль в сердце и просил стакан воды, но сотрудники полиции отказали ему в этой просьбе.
После расследования, проведенного генеральной инспекцией национальной полиции, к делу подключилась прокуратура.
📽️Merter Keskin, ressortissant turc de 35 ans, est décédé après avoir été asphyxié par un plaquage ventral exercé par un policier pendant sa garde à vue au commissariat de Sélestat.— ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) June 9, 2022
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