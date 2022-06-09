Гражданин Турции Мертер Кескин погиб в результате насильственных действий французской полиции, передает Anadolu.

Согласно данным, инцидент имел место в январе 2021 года в городе Селеста на востоке Франции. 35-летний Кескин был задержан полицией в связи с домашним насилием. В ходе задержания турецкий гражданин выпрыгнул из окна, но был схвачен полицией и доставлен в следственный изолятор с травмами.

На полученных изданием кадрах видно, что смерть Кескина наступила в ходе инцидента с наручниками. Один из французских полицейских уложил турка лицом вниз на скамейку и придавил его сверху локтем, чтобы тот не смог пошевелиться. Находившиеся поблизости другие полицейские вели себя аналогичным образом. Как сообщает издание, полицейские в течение трех минут пытались открыть наручники задержанного не тем ключом. Пока полицейские возились с наручниками, искали подходящий ключ и прижимали турка к скамейке, тот перестал дышать и оказывать сопротивление. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи обнаружила неподвижно лежавшее тело и зафиксировала время смерти - 13 января 2021 года 05:00. Таким образом, действия французских полицейских в следственном изоляторе в итоге привели к смерти задержанного турка.