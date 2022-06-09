Лукашенко предостерег от «крупного шага» к украинским событиям в Беларуси

«Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020 году и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине», - сказал Лукашенко на совещании в Минске. Его слова приводит Интерфакс.

Лукашенко также призвал «зачистить общество» от политически ангажированных людей в некоммерческих организациях. «Завлекли людей внешне вроде бы благородными идеями, которые в нужный момент приобрели политический окрас. Мы это видели в 2020 году. И они, движимые стремлением помогать нуждающимся, беречь природу, защищать братьев наших меньших, оказались заложниками ангажированных Западом деструктивных сил. Оказывается, эти НКО, общества защиты собачек, кошек, животных никогда никого и не защищали. И не собирались защищать», - заявил Лукашенко.

«Под этой модной вывеской нам подбрасывали (а мы радовались) политически ангажированных людей. Руководителям платили немало, они туда собирали (тоже понемножку платили) знаете, каких людей. Которые были обществом выброшены на обочину, притом справедливо выброшены. И вот они выплеснулись в первых рядах в 2020 году», - сказал Лукашенко.

По его мнению, это произошло из-за попустительства властей. «Возникли вот такие маленькие островки в нашем обществе, которые абсорбировали к себе все, против чего мы должны были бороться. И получили. Благо сейчас процесс пошел жестко. Я хотел бы, чтобы власть понимала, что общество должно быть зачищено от этих негодяев», - заявил президент Беларуси.