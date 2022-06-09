Оппозиционное движение в Армении затухает

Один из лидеров оппозиционного «Движения сопротивления», армянский депутат Ишхан Сагателян признал, что протесты в стране иногда активизировались, иногда становились пассивнее.

Что касается малочисленности участников акции, Сагателян заявил, что «нет цели привлекать к утренним акциям большое число людей».

«Все, что мы делали, было очень эффективно, но нам нужно изменить стратегию», - сказал Сагателян.

Напомним, что сегодня, 10 июня, армянская оппозиция организовала шествие к резиденции президента страны, где стартовало заседание СМИД ОДКБ.