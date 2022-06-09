Турция требует выдать грузинского бизнесмена турецкого происхождения

Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган заявила, что турецкая сторона требует экстрадиции бизнесмена Галипа Озтюрка, задержанного 31 мая в Батуми по обвинению в незаконном хранении наркотиков, передают Новости Грузии.

«Он гражданин Грузии, можно сказать, грузинский бизнесмен. [В Турции] он был признан виновным, суд над ним закончился в 2018 году. Тогда мы потребовали его экстрадиции, ждем этого и теперь», - сказала посол Турции в беседе с журналистами в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что в Турции против Озтюрка несколько раз начиналось следствие по финансовым злоупотреблениями, однако его адвокатам удавалось добиться прекращения дел. В 2018 году турецкий суд приговорил Озтюрка к пожизненному заключению по делу об убийстве, но он успел уехать в Грузию, где в 2015 году получил второе гражданство.