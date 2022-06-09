Польша о «сохранении лица» Путина: отдайте свой Бранденбург или Пиренеи
Россия сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут оказывать давление с целью пойти на уступки руководителю Кремля Владимиру Путину. Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, сообщает "Укринформ".
"Ведь что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что нужно спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", - сказал он.
По его словам, Варшава делает все возможное, чтобы страны-союзницы "не сошли с дистанции" и продолжали поддерживать Украину в войне с Россией.
"Нужно понимать, что мы не в центре внимания многих столиц", - подчеркнул дипломат.
Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости "сохранить лицо России". В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское общество не пойдет на уступки и не будет искать выход для Москвы.