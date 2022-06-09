Сербию не примут в Евросоюз без признания независимости Косово

Сербия без признания независимости Косово (частично признано значительным числом стран) не вступит в Евросоюз, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с косовским премьером Альбином Курти в эфире Радио и телевидения Косово.

«Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель [ЕС по диалогу Мирослав] Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую», - цитируют его «Ведомости».

Курти, в свою очередь, заявил, что силы НАТО в Косово останутся до тех пор, пока частично признанное государство не станет частью альянса: «Присутствие НАТО в Косово необходимо с учетом связей между Сербией и Россией».