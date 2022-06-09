В случае захвата Киевской области россияне планировали создать оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Жителей планировалось паспортизировать документами СССР. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Всех жителей Киевщины россияне хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время до выдачи документов РФ.

Об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях россиян, а также подтверждается поведением русских в тех частях Украины, которые временно находятся под их оккупацией, заявляют в спецслужбе.