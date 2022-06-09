Россияне планировали раздать жителям Киевщины паспорта СССР СБУ
В случае захвата Киевской области россияне планировали создать оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Жителей планировалось паспортизировать документами СССР. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Всех жителей Киевщины россияне хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время до выдачи документов РФ.
Об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях россиян, а также подтверждается поведением русских в тех частях Украины, которые временно находятся под их оккупацией, заявляют в спецслужбе.
В частности, силовики обнаружили вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР – в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района.
Во время его осмотра правоохранители изъяли сотни незаполненных советских паспортов.
Примечательно, что эти бланки были именно украинским образцом – от имени УССР. То есть все надписи на них выполнены не только на русском, но и на украинском языке.