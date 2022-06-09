Оспа обезьян добралась до Польши

В Польше подтвердили первый случай инфицирования обезьяньей оспой, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

"У нас было около 10 подозрений заболевания обезьяньей оспой, образцы исследуются. 10 июня – день, когда у нас первый случай", – цитирует его RMF24.

Представитель Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что пациент находится на изоляции в больнице, с ним проведен эпидемиологический опрос. В министерстве не сообщают детали о пациенте и месте его госпитализации.