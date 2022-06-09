Депутат Сейма Литвы: «Путин должен подчиниться власти Владислава IV, а Россия - вернуть наш Смоленск»

"Если Россия денонсирует признание независимости Литвы от 1991 года, тогда Литва денонсирует Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул оккупированные территории Великому княжеству Литовскому. Смоленск - это Литва!", - заявил литовский депутат.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Евгений Федоров внес законопроект "О признании независимости Литовской Республики". В пояснительной записке к документу он обосновал свое предложение тем, что после внесения поправок в Конституцию Российская Федерация была признана правопреемником СССР на своей территории.

Депутат также напомнил, что в марте 1991 года в СССР был проведен референдум, по итогам которого большинство жителей страны высказалось за сохранение Советского Союза как единого государства.

Но в сентябре того же года на первом заседании Государственного совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачева было принято постановление Государственного совета СССР № ГС-1 "О признании независимости Литовской Республики". По мнению Евгения Федорова, это постановление было незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением ряда статей основного закона Советского Союза.

Стоит отметить, что по условиям Поляновского договора Русское государство и Речь Посполитая сохранили границы, которые были установлены по условиям Деулинского перемирия 1618 года. Воспользовавшись Смутой в Русском государстве в начале XVII века, отряды Речи Посполитой после многомесячной осады захватили Смоленск.