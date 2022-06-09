Депутат Сейма Литвы: «Путин должен подчиниться власти Владислава IV, а Россия - вернуть наш Смоленск»
Депутат литовского сейма Матас Малдейкис призвал власти Литвы потребовать возвращения Смоленска.
Инициатива Малдейкиса стала ответом на действия российского депутата Евгения Федорова, который внес законопроект об отмене признания независимости Литовской Республики.
"Если Россия денонсирует признание независимости Литвы от 1991 года, тогда Литва денонсирует Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул оккупированные территории Великому княжеству Литовскому. Смоленск - это Литва!", - заявил литовский депутат.
Напомним, что ранее депутат Госдумы Евгений Федоров внес законопроект "О признании независимости Литовской Республики". В пояснительной записке к документу он обосновал свое предложение тем, что после внесения поправок в Конституцию Российская Федерация была признана правопреемником СССР на своей территории.
Депутат также напомнил, что в марте 1991 года в СССР был проведен референдум, по итогам которого большинство жителей страны высказалось за сохранение Советского Союза как единого государства.
Но в сентябре того же года на первом заседании Государственного совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачева было принято постановление Государственного совета СССР № ГС-1 "О признании независимости Литовской Республики". По мнению Евгения Федорова, это постановление было незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением ряда статей основного закона Советского Союза.
Стоит отметить, что по условиям Поляновского договора Русское государство и Речь Посполитая сохранили границы, которые были установлены по условиям Деулинского перемирия 1618 года. Воспользовавшись Смутой в Русском государстве в начале XVII века, отряды Речи Посполитой после многомесячной осады захватили Смоленск.