Эрдоган: сплоченность - залог светлого будущего тюркских государств

Солидарность, сплоченность и братские отношения - залог светлого будущего тюркских государств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VI съезде Союза муниципалитетов тюркского мира (TDBB) в пятницу в Стамбуле.

«Мы должны приложить больше усилий для укрепления сотрудничества. Только так мы сможем противостоять кругам, готовым уничтожить весь мир во благо своей безопасности и благосостояния», - цитирует его Anadolu.

По словам главы государства, Евразийский регион уже в ближайшей перспективе превратится в центр геополитических процессов.