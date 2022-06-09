Эрдоган: сплоченность - залог светлого будущего тюркских государств
Солидарность, сплоченность и братские отношения - залог светлого будущего тюркских государств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VI съезде Союза муниципалитетов тюркского мира (TDBB) в пятницу в Стамбуле.
«Мы должны приложить больше усилий для укрепления сотрудничества. Только так мы сможем противостоять кругам, готовым уничтожить весь мир во благо своей безопасности и благосостояния», - цитирует его Anadolu.
По словам главы государства, Евразийский регион уже в ближайшей перспективе превратится в центр геополитических процессов.
«В мире, где нарастает тенденция взаимодействия государств на различных площадках, в том числе в рамках ООН, нет ничего более естественного, чем наше желание сотрудничать на основе общности культуры и истории. Мы должны действовать, учитывая уроки прошлого. Только так мы сможем занять достойное место в меняющемся миропорядке. Наши страны обладают неоценимым потенциалом в контексте географического расположения, демократического развития, экономики и политики», - сказал Эрдоган.
Он подчеркнул значимость реализации Концепции Тюркского мира на период до 2040 года, утвержденной на прошлогоднем саммите Организации тюркских государств в Стамбуле.