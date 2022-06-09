Сколько в Азербайджане ВИЧ-инфицированных?

Совокупное число людей, заразившихся ВИЧ, составляет в глобальном масштабе 79,3 миллиона человек, число людей, живущих с ВИЧ, - 37,7 миллиона человек, а число умерших от СПИДа составляет 36,3 миллиона человек. Каждую минуту жертвой СПИДа в мире становится один человек. Такие цифры привел директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения Фамиль Мамедов в прямом эфире на странице министерства в Instagram.

По его словам, в Азербайджане инфекция распространяется в основном среди групп риска. Целенаправленная работа, проведенная среди данных групп, по словам Мамедова, помогла за последние годы удержать распространение ВИЧ в ограниченной, концентрированной фазе.

В настоящее время в Республиканском центре по борьбе со СПИДом официально зарегистрированы 8 202 гражданина Азербайджана, живущих с ВИЧ. Из них 5 704 (69,6%) - мужчины и 2 498 (30,4%) - женщины. Общая статистика ведется с 1987 года, когда в Азербайджане впервые была выявлена ВИЧ-инфекция.

Мамедов добавил, что все инфицированные вирусом должны получать антиретровирусную терапию. Это предотвращает развитие других заболеваний и продлевает жизнь больного. В результате профилактических мероприятий, проводимых с беременными женщинами, живущими с ВИЧ, с 2015 года рождаются здоровые дети.