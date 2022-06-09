В Британии сожгут средства защиты от COVID на $5 млрд

В Великобритании намерены сжечь неиспользованные средства защиты от COVID на $5 млрд, которые непригодны для применения, сообщает The Guardian.

Согласно данным, правительство планирует сжечь защитную одежду и другие средства, закупленные в начале пандемии, чтобы предотвратить заражения сотрудников сферы здравоохранения. Согласно отчету Комитета по государственным счетам Палаты общин (PAC), в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения (DHSC) хранятся средства индивидуальной защиты на $5 млрд, которые не могут быть использованы, поскольку не соответствуют стандартам.

"У департамента нет четкой стратегии утилизации этих избыточных средств индивидуальной защиты, но они сообщили нам, что планируют сжечь значительные объемы и будут стремиться вырабатывать из них энергию", - говорится в документе.