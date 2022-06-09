В Донецке прогремел взрыв возле офиса главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Подробностей пока нет, но три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И тут взрыв у офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю", - отметил он.

Андрющенко также напомнил, что другие лидеры "ДНР", такие как Александр Захарченко, Михаил Толстых ("Гиви") и Арсений Павлов ("Моторола"), также погибли в результате взрывов.

"Сдавайтесь, пока не поздно. Хотя бы останетесь в живых", - обратился Андрющенко к коллаборантам.