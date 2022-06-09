В России признали: полный эффект санкций еще впереди

Эффекты антироссийских санкций пока проявляются менее остро, чем ожидалось, полный их эффект еще не проявился. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Да, мы видим, что экспорт у нас не так снизился, как мы изначально ожидали. И да, наверное, пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались. Это показывает и способность компаний к адаптации. Но пока говорить о том, что полный эффект санкций проявился, преждевременно", - цитирует слова Набиуллиной ТАСС.