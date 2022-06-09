Экономические ресурсы России позволят ей продолжать войну против Украины нынешними темпами еще в течение года. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Представитель ГУР также отметил, что руководство Кремля может пытаться заморозить войну на некоторое время, чтобы убедить Запад в необходимости отмены санкций, но затем продолжит агрессию.

"Их цель - вся Украина и не только", - добавил Скибицкий.