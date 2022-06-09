На днях в Низаминском районе Баку во время съемок клипа на крыше многоэтажного дома, расположенного на улице А.Велиева, произошел инцидент, сообщает Kriminalqafqaz.

Около 22:00 съемочная группа смонтировала на кровле сцену, чтобы снять клип на песню в исполнении молодого певца Немата Мирзаева. После установки оборудования для освещения и съемки на сцену был подан искусственный дым с целью создания эффекта.

Жильцы многоэтажки, не предупрежденные о мероприятии, были встревожены дымом и позвонили на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям. Через несколько минут на вызов прибыли пожарные и сотрудники полиции. Поднявшись на крышу, они увидели, что пять человек снимают там клип.

В связи с проведением несанкционированных съемок и причинением гражданам неудобств они были задержаны и доставлены в 25-е отделение полиции.

В отношении каждого из них был составлен протокол по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках АР. По решению Низаминского районного суда певец Немат Мирзаев, режиссер и еще три человека были оштрафованы на сумму 100 манатов, после чего их освободили из зала суда.